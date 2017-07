Trump süüdistas Twitteris taas peaprokurör Sessionsit ja seekord ka Ukrainat

Trump ütles varahommikustes säutsudes, et peaprokurör Sessions on võtnud demokraatide presidendikandidaadi Clintoni suhtes väga nõrga positsiooni ning viitas Ukraina jõupingutustele Trumpi kampaania saboteerimiseks ja vaiksele tööle Clintoni toetamiseks.

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017