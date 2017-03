Trump süüdistas Obamat enese pealtkuulamises enne presidendivalimisi

USA president Donald Trump süüdistas laupäeval oma eelkäijat Barack Obamat Trump Toweri pealtkuulamises enne valimisi.

„Kohutav! Just sain teada, et Obama lasi mind pealt kuulata Trump Toweris just enne võitu. Midagi ei leitud. See on mccarthyism!“ teatas Trump esimeses selleteemalises postituses.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Mõne aja pärast Trump jätkas, väites, et Obama eiras kohtu otsust, kui tema kontorit pealt kuulas.

„Kas istuva presidendi jaoks on seaduslik kuulata pealt presidendikampaaniat enne valimisi? Kohtu poolt varem tagasi lükatud. UUS MADALSEIS!“ kirjutas Trump.

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Loe veel

„Ma veaksin kihla, et hea advokaat teeks faktist, et president Obama kuulas oktoobris, just enne valimisi, mu telefone pealt, suure kohtuasja,“ jätkas Trump.

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

„Kui madalale on president Obama laskunud, et kuulata pealt minu telefone väga püha valimisprotsessi ajal. See on Nixon/Watergate. Halb (või haige) mees!“ ütles Trump lõptuseks.