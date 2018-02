Trump süüdistas FBI-d ja justiitsministeeriumi juurdluste politiseerimises

„FBI ja justiitsministeeriumi tippjuhtkond ja uurijad on püha juurdlusprotsessi politiseerinud demokraatide kasuks ja vabariiklaste vastu – see on miski, mis oleks vaid veidi aega tagasi mõeldamatu olnud,” teatas Trump Twitteris, vahendab Reuters.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!