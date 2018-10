Trump süüdistas demokraatidele ja CNN-ile pommide saatmise päeval oponente ja meediat

„Keegi ei peaks hoolimatult võrdlema poliitilisi oponente ajalooliste kurjategijatega, mida tehakse tihti ja kogu aeg. See peab lõppema. Me ei tohiks koguda inimesi avalikesse kohtadesse ja hävitada avalikku vara. Meie eriarvamuste lahendamiseks on üks viis – seda tehakse rahumeelselt valimiskasti juures. See on see, mida me tahame,” ütles Trump.

Trumpi sõnul on üleriikliku poliitilise tooni paikapanemine uudistemeedia vastutus.

„Meedial on ka vastutus panna paika tsiviliseeritud toon ja lõpetada lõputu vaenutsemine ja pidevad negatiivsed ja tihti valed rünnakud ja lood. Seda peab tegema,” ütles Trump.

Trump jätkas oma tavalisi rünnakuid demokraatide vastu, väites vääralt, et demokraatlik partei õhutab avalikult karavan karavani järel ebaseaduslikke välismaalasi USA seadusi rikkuma ja riiki sisse murdma. Trump kaebas Kavanaugh’ kohtlemise üle, öeldes, et viimane pandi kannatama. Trump lubas vähem kui kaks nädalat enne vahevalimisi, et keskklassi kümneprotsendine maksukärbe tuleb varsti, aga sellist eelnõudki pole kongressile esitatud.

Pärast demokraatide kritiseerimist rääkis Trump, kui meeldiv ta on sel õhtul olnud.

„Ja muide, kas te näete, kui meeldivalt ma täna õhtul käitun?” küsis Trump rahvalt. „Kas te olete seda kunagi näinud? Me kõik käitume väga hästi. Ja loodetavasti suudame me seda nii hoida, eks? Me kavatseme seda nii hoida.”