Trump soovib asuda oma „hea sõbra“ Kim Jong-uni soove täitma

Trump rääkis Mooniga G20 tippkohtumisel, mis leidis aset Argentina pealinnas Buenos Aireses, paludes tal viia Kimini sõnum ameeriklaste ja ennekõike tema enda sõprusest ja armastusest, vahendab uudisteagentuur AP.

„Tema sõnum oli, et talle meeldib Kim, kes on tema väga hea sõber,“ ütles Moon Lõuna-Korea ajakirjanikele. „Ta palus ka edasi öelda, et ta soovib, et Kim asuks tegutsema, et viia nende kokkulepe täielikult ellu, misjärel ta saaks omakorda teoks teha selle, mida Kimi hing ainult ihkab“.

Trumpi sõnul loodab ta Kimiga õige pea ka ise kohtuda, märkides, et see võiks juhtuda juba tuleva aasta jaanuaris või veebruaris ja „mingil hetkel miks ka mitte“ USA pinnal.