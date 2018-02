Trump sidus FBI suutmatuse koolitulistamine ära hoida Vene juurdlusega

Trump kritiseeris laupäeva Föderaalse Juurdlusbüroo ametnikke, öeldes, et on lubamatu, et koolitulistamist ei suudetud ära hoida, arvestades, kui palju oli märke ähvardavast veresaunast, vahendab uudistekanal BBC.

„Väga kurb, et FBI magas paljudest märkidest maha kõik, mis tulid Florida koolitulistajalt: see ei ole lubatav. Nad kulutavad liiga palju aega, üritades tõestadada Venemaa kokkumängu Trumpi kampaaniaga – mingit kokkumängu ei ole. Naaske oma juurte juurde ja pange meid kõiki uhkust tundma!“ säutsus Trump oma Twitteri kontol.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!