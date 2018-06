Trump sekkus Saksa valitsuskriisi: saksa rahvas pöördub oma valitsuse vastu, kuna migratsioon ja kuritegevus on tõusuteel

„Saksa rahvas pöördub oma juhtide vastu, migratsioon raputab niigi habrast Berliini koalitsooni,” kirjutas Trump. „Saksamaa kuritegevus on kõvasti tõusnud. Oli suur viga lasta kõikjale Euroopasse miljoneid inimesi, kes on nii tugevalt ja vägivaldselt nende kultuuri muutnud!” Järgmises säutsus lisas Trump: „Me ei taha, et see, mis juhtus Euroopa sisserändega, juhtuks ka meie juures!”

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!