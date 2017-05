Trump: see on suurim nõiajaht poliitiku üle Ameerika ajaloos!

„Kõigi ebaseaduslike tegude juures, mis leidsid aset Clintoni kampaanias ja Obama administratsioonis, ei nimetatud kunagi spetsiaalset prokuröri!“ kurtis Trump kõigepealt.

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2017