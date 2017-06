Trump seadis kahtluse alla teda uuriva eriprokuröri sõltumatuse

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump seadis kahtluse alla eriprokurör Robert Muelleri sõltumatuse, kes uurib Venemaa sekkumist USA mullustesse presidendivalimistesse.

Trump ütles, et Muelleri läbikäimine FBI direktori ametikohalt vallandatud ja enne teda Venemaa mõjutegevuse uurimist juhtinud James Comeyga on häiriv, vahendab uudistekanal BBC.

Telekanali Fox News ajakirjaniku küsimusele, kas Mueller peaks tagasi astuma, vastas Trump: "Elame, näeme."

Hoolimata sellest nimetas ta eriprokuröri, kes teadaolevalt uurib ka teda ennast, lugupeetud meheks.

USA justiitsministeerium määras Muelleri juhtima Venemaa mõjutegevuse uurimist pärast Comey vallandamist 9. mail.

Mueller ei ole uurimisest sõnagi rääkinud, kuid USA ajakirjandusel on õnnestunud välja selgitada, et president Trump on uurimise all võimaliku õigusemõistmise takistamise tõttu nii seoses Comey vallandamisega kui ka palvetega loobuda tema Türgi-Venemaa-sidemetega nõuniku Michael Flynni uurimisest.

Trump ise on nimetanud tema uurimist nõiajahiks.

Ta ütles reedel telekanalile Fox News, et ta ei ole takistanud õigusemõistmist ega mänginud kokku ühegi võõrriigiga. Ühtlasi süüdistas ta Muellerit, et tolle meeskonnas on inimesi, kes toetasid valimiste ajal vastaskandidaat Hillary Clintonit.