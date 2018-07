Trump sattus ägedasse sõnasõtta ajalehe New York Times väljaandjaga

USA president Donald Trump ja ajalehe New York Times väljaandja A.G. Sulzberger astusid eile ägedasse sõnasõtta seoses Trumpi ähvardustega ajakirjanduse vastu. Sulzberger ütles, et president rääkis valesti eraviisilisest kohtumisest ja Trump süüdistas New York Timesi ja teisi ajalehti inimeste elude ohtu seadmises vastutustundetu uudiste edastamisega.

Trump ütles Twitteris, et tema ja Sulzberger arutasid „tohutut hulka valeuudiseid, mida meedia edastab ja kuidas valeuudised on muutunud fraasiks „Rahvavaenlane.” Kurb!”

Kaks tundi hiljem tegi Sulzberger viielõigulise avalduse, milles ütles, et võttis vastu Trumpi kutse kohtumisele 20. juulil peamiselt selleks, et rääkida oma murest presidendi sügavalt problemaatilise pressivastase retoorika pärast.

„Ma ütlesin presidendile otse, et ma arvan, et tema keelekasutus ei ole mitte ainult lõhestav, vaid üha ohtlikum,” ütles Sulzberger, kellest sai New York Timesi väljaandja 1. jaanuaril.

„Ma ütlesin talle, et kuigi fraas „valeuudised” ei ole õige ja on kahjulik, olen ma kaugelt rohkem mures selle üle, et ta nimetab ajakirjanikke „rahvavaenlasteks”,” jätkas Sulzberger. „Ma hoiatasin, et tema sütitav keelekasutus aitab kaasa ajakirjanike ähvardamisele ja viib vägivallani.”