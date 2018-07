Trump: saime Putiniga hästi läbi ja suured tulemused on tulemas

„Nii paljudele inimestele luure kõrgemal tasemel meeldis minu pressikonverentsi esinemine Helsingis. Putin ja mina arutasime oma varasemal kohtumisel paljusid tähtsaid teemasid. Me saime hästi läbi, mis tegi muret nii paljudele vihkajatele, kes tahtsid näha poksimatši. Suured tulemused on tulemas!” kirjutas Trump.

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!

„Kui NATO kohtumine Brüsselis on tunnustatud triumf miljardite dollaritega, mis liikmesriigid kiiremas tempos välja annavad, võib kohtumine Venemaaga osutuda pikapeale veelgi suuremaks eduks. Sellest kohtumisest tuleb palju positiivseid asju,” lisas Trump.

While the NATO meeting in Brussels was an acknowledged triumph, with billions of dollars more being put up by member countries at a faster pace, the meeting with Russia may prove to be, in the long run, an even greater success. Many positive things will come out of that meeting..