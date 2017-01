Trump sai rohelise tule oma väimehe palkamiseks Valge Maja nõunikuks

USA justiitsministeerium andis laupäeval teada, et president Donald Trump ei riku onupojapoliitikavastast seadust, kui nimetab oma väimehe Jared Kushneri Valge Maja vanemnõunikuks.

35-aastane Kushner, kes on abielus Trumpi tütre Ivankaga, astub ametisse, mis ei nõua erinevalt ministrikohast senatipoolset kinnitamist, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Trumpi nõunikuna kaubanduse ja Lähis-Ida teemadel hakkab ta tegema lähedast koostööd Valge Maja personaliülema Reince Priebuse ja peastrateegi Steve Bannoniga.

Allikate väitel loobus Kushner ka nõuniku palgast.

Trump tegi eelmisel nädalal avalduse, milles ütles, et tema väimees on olnud kogu kampaania ja ülemineku aja vapustav varandus ja usaldusväärne nõuandja.

Kushner, kes nagu Trumpki on New Yorgi kinnisvaraarendaja, tõusis olulise häälena esile oma äia presidendikampaania varases staadiumis ning on osalenud selles igakülgselt alates isiklike otsuste tegemisest kuni strateegia ja rahakogumiseni.