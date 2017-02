Trump saatis Hiina presidendile kirja, milles soovib edukat kuke aastat ja konstruktiivseid suhteid

USA president Donald Trump saatis kirja Hiina riigipeale Xi Jinpingile, milles ütles, et ootab nende omavahelist koostööd suhete arendamiseks.

Kirjas tänatakse Xid õnnitluse eest Trumpi inauguratsiooni puhul ning soovitakse Hiina rahvale edukat kuke aastat, teatas Valge Maja kolmapäeval Reutersi vahendusel.

„President Trump teatas, et ootab koostööd president Xiga, et arendada konstruktiivseid suhteid, mis toovad kasu nii Ühendriikidele kui ka Hiinale,“ öeldakse avalduses.

Hiina teatas neljapäeval pärast kirja kätte saamist, et omistab Hiina-USA sidemetele suurt tähtsust.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang ütles igapäevasel pressikonverentsil Pekingis, et Hiina tänab Trumpi uusaastatervituse eest Hiina rahvale ning et koostöö kahe riigi vahel on ainus võimalus.

Trump ja Xi ei ole pärast Trumpi ametisse astumist 20. jaanuaril veel omavahel vestelnud, kuigi nad rääkisid varsti pärast Trumpi võitu presidendivalimistel novembris.

Pekingi diplomaatilised allikad teatavad, et Hiina on olnud närviline seoses võimalusega, et Xi võib saada alandatud, kui telefonikõne Trumpiga peaks kuidagi valesti minema ja detailid selle kohta lekiksid USA meediasse.