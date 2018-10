Trump saadab USA lõunapiirile üle 5000 sõduri

Ei McAleenan ega O’Shaughnessy avaldanud, kui palju see kõik maksumaksjatele maksma läheb.

Kriitikute sõnul on kogu see tegevus poliitiline etendus, mis on mõeldud tähelepanu kõrvalejuhtimiseks „tõsistelt poliitiliste mõrvade ja meedia pommitamise katsetelt ning religioosselt ja rassiliselt motiveeritud tulistamistelt”.

Trump teatas eile Twitteris, et Kesk-Ameerikast teele asunud migrandikaravanis on „jõuguliikmeid ja väga halbu inimesi”.

„Palun minge tagasi,” kirjutas Trump eile Twitteris migrantidele, kes on umbes 1400 kilomeetri kaugusel ja liiguvad tempos 30-50 kilomeetrit päevas. „Teid ei lasta Ühendriikidesse sisse, kui te ei läbi seaduslikku protseduuri. See on sissetung meie maale ja meie sõjavägi ootab teid!”

Migrandid tahavad varjupaika taotleda, aga see on võimalik ainult tagakiusamise või vägivalla eest põgenemisel ja piirile jõudmisel.

„Operatsioon Ustav Patrioot” peaks algama 5. novembril ja kestma 15. detsembrini, teatas riigikaitseametnik CNN-ile.

USA ametnikud rõhutasid, et sõdurid on piiril tsiviilvõimude toetuseks ja ei oodata, et nad migrantidega otseselt kontakti astuvad. Kui sõdurid kannavad relvi, on need ametnike sõnul ainult enesekaitseks.