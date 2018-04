Trump: rünnak Süürias võib toimuda väga varsti või üldse mitte nii varsti

„Pole kunagi öelnud, millal rünnak Süürias aset leiab. Võib-olla väga varsti või üldse mitte nii varsti! Igal juhul on Ühendriigid minu administratsiooni all teinud suurepärast tööd regiooni vabastamisel ISIS-est. Kus on teie „Aitäh Ameerika?”,” kirjutas Trump.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”