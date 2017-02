Trump ründas „valeuudistemeedia vandenõuteooriaid ja pimedat vihkamist“

USA president Donald Trump kehastus Twitteris taas meediakriitiku rolli, süüdistades uudistekanaleid vandenõuteooriate levitamises ja pimedas vihkamises.

„Valeuudistemeedia läheb oma vandenõuteooriate ja pimeda vihkamisega hulluks. @MSNBC & @CNN ei ole vaadatavad. @foxandfriends on suurepärane!“ kirjutas Trump kolmapäeva hommikul.

The fake news media is going crazy with their conspiracy theories and blind hatred. @MSNBC & @CNN are unwatchable. @foxandfriends is great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Veidi hiljem lisas trump veel kaks postitust.

"See Vene seose mõttetus on pelgalt katse mätsida kinni Hillary Clintoni kaotanud kampaania paljud vead."

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

"Informatsioon on ebaseaduslikult antud läbikukkunud @nytimesile & @washingtonpostile luurekogukonna poolt (NSA ja FBI?). Täpselt nagu Venemaa."