Trump ründas sissesõidukeelu külmutanud „nn“ kohtunikku

„See niinimetatud kohtuniku naeruväärne otsus jätab meid praktiliselt õiguskorrata,“ säutsus ta oma Twitteri kontol.

Trump lubas, et otsus „tühistatakse“.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017