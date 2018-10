Trump riputas Valge Maja seinale maali endast koos endiste presidentidega jookide taga naljatamas

Andy Thomase maali „The Republican Club” („Vabariiklaste klubi”) reprot võis näha taustal CBS-i saate „60 Minutes” Twitteris avaldatud foto taustal, vahendab Daily Beast.

Märksa kõhnenenud Trump istub maalil presidentide Dwight Eisenhoweri ja Richard Nixoni vahel ning Abraham Lincolni vastas. Maalil on kujutatud veel Teddy Roosevelti, Gerald Fordi, Ronald Reaganit ning George H.W. ja George W. Bushi.

Thomas ütles Daily Beastile, et maali repro kinkis Trumpile tema tööde fänn, esindajatekoja liige Californiast Darrell Issa.

„Ta tegi mulle tegelikult tõeliselt lahke telefonikõne, et öelda, kui väga see talle meeldib,” rääkis Thomas Trumpi kohta. „Ta oli väga tunnustav. Ta kommenteeris, et on ise palju maale näinud ja need on talle harva meeldinud.”

Thomas ütles, et Trumpi oli keeruline maalida tema nahatooni ja naeratuse tõttu, aga ta asetas Trumpi ikkagi maali keskmesse.