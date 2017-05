Trump: raha hakkab allianssi sisse voolama

Trumpi sõnul hakkab raha „sisse voolama“ (pour in – inglise k).

„Mitmed NATO riigid on lubanud hakata kõvasti rohkem maksma, nagu nad peaksidki. Raha hakkab sisse voolama - NATO muutub palju tugevamaks.“

Many NATO countries have agreed to step up payments considerably, as they should. Money is beginning to pour in- NATO will be much stronger.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017