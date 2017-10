Trump rääkis pärast sõjaväe juhtidega kohtumist salapärasest vaikusest enne tormi

USA president Donald Trump poseeris pärast Iraani ja Põhja-Korea asjade arutamist sõjaväe juhtidega fotol ja kuulutas, et praegu on vaikus enne tormi.

„Teate, mida see tähendab?“ küsis Trump Valgesse Majja kogunenud ajakirjanikelt, vahendab Reuters.

„Võib-olla on see vaikus enne tormi,“ sõnas Trump.

„Mis tormi?“ küsisid ajakirjanikud.

„Te saate teada,“ teatas Trump.

Taustal mängis klassikaline muusika ja Valge Maja Sinises Toas olid lauad kaetud peeneks õhtusöögiks.

Valge Maja ei vastanud kohe palvele Trumpi sõnu kommenteerida.

Varem samal õhtul rääkis Trump kõrgete sõjaväelaste juuresolekul Põhja-Korea ohust ja Iraani takistamisest tuumarelva omandamisel.

„Põhja-Koreas on meie eesmärk tuumarelvavabaks muutmine,“ ütles Trump. „Me ei saa lubada, et see diktatuur ähvardaks meie riiki ja meie liitlasi kujuteldamatu inimelude kaotusega. Me teeme, mida me tegema peame, et selle juhtumine ära hoida. Ja see tehakse ära, kui vaja, uskuge mind.“

Trump nõudis sõjaväe juhtidelt kiiremini „sõjalisi valikuvõimalusi“, kui neid vaja on.

„Minnes edasi ootan ma, et te varustaksite mind laias ulatuses sõjaliste valikuvõimalustega, kui vaja, palju kiiremas tempos. Ma tean, et valitsuse bürokraatia on aeglane, aga ma sõltun teist, et bürokraatia takistustest üle saada,“ ütles Trump.