Trump rääkis oma sisserändealases telepöördumises kasvavast kriisist piiril, aga eriolukorda välja ei kuulutanud

Administratsioon on kangekaelselt keeldunud astumast samme mõnede agentuuride rahastamise taastamiseks, uskudes, et tööseisak on parim hoob piirimüüri finantseerimise tagamiseks. Kartes, et ta kaotab kommunikatsioonilahingu, kui üha rohkem ameeriklasi tunneb seisakus valitsuse mõju omal nahal, karmistas Trump oma hoiatusi, et riik on ilma tema lubatud müürita ohus.

Esimest korda võttis Trump kasutusele USA presidentuuri ühe tuntuma sümboli – kaheksaminutilise otse kaamerasse õhtuse pöördumise Ovaalkabinetist.

Kas kõne veenis rohkem ameeriklasi selles, et lõunapiiril on tõesti kriis, jääb lahtiseks. Trump kannatab ise usalduskriisi all, sest ta ise ja tema abid on korranud sisserände kohta korduvalt valesid.

Faktid ei toeta nimelt administratsiooni maalitud pilti lõunapiiri ületavate terroristide ja kurjategijate piiramisrõngas olevast riigist.

Trump ja Valge Maja ametnikud on viimastel päevadel hakanud rääkima rohkem humanitaarkriisist piiril, mis demokraatide sõnul on tõeline ja administratsiooni enda tekitatud.