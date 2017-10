Trump püüdis vihaste säutsudega tähelepanu Venemaa-juurdluselt Clintonile suunata

Foto: Kevin Lamarque, REUTERS

USA president Donald Trump väitis eile, et tema valimiskampaania Venemaa-sidemete uurijad peaksid keskenduma hoopis tema rivaalile Hillary Clintonile, vaatamata sellele, et eriprokuröri juurdluses peaks peagi esitatama esimene süüdistus, kirjutab New York Times.