Trump: probleeme lennujaamades tekitasid arvutikatkestus ja protestijad, mitte sissesõidukeeld

USA president Donald Trump pakkus nagu ikka Twitteris selgitusi seitsme moslemiriigi kodanikele USA-sse sisenemise keelamisele.

„Vaid 109 inimest 325 000-st vahistati ja hoiti küsitlemiseks kinni. Suured probleemid lennujaamades põhjustasid Delta arvutikatkestus, protestijad ja senaator Schumeri pisarad. Minister Kelly (sisejulgeolekuminister John F. Kelly – toim) ütles, et kõik läheb hästi väga väheste probleemidega. MUUTKE AMEERIKA JÄLLE OHUTUKS! Terroristide otsimises enne, kui nad võivad meie maale siseneda ei ole midagi kena. See oli suur osa minu kampaaniast. Õppige maailma tundma!“ ütles Trump.

Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

protesters and the tears of Senator Schumer. Secretary Kelly said that all is going well with very few problems. MAKE AMERICA SAFE AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017