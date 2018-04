Trump: Pompeo kohtumine Kimiga läks väga sujuvalt ja loodi hea suhe

„Mike Pompeo kohtus Kim Jong-uniga Põhja-Koreas eelmisel nädalal. Kohtumine läks väga sujuvalt ja loodi hea suhe. Nüüd töötatakse välja tippkohtumise üksikasju. Tuumarelvadest vabastamine saab olema suur asi maailmale, aga ka Põhja-Koreale!” kirjutas Trump.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!