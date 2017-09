Trump Põhja-Koreale: teid ei ole enam kauaks!

Välisminister Yong-Ho nimetas laupäeval oma kõnes Trumpi ohuks rahvusvahelisele julgeolekule ning seadis kahtluse alla tema vaimse tervise ja võimekuse tema ümber toimuvat mõista. Ta hoiatas, et Trump peab Kim Jong-uni solvamise ja raketimeheks nimetamise eest kibedalt maksma.

Kõne järel vastas Trump Põhja-Korea ähvardustele oma Twitteri kontol, kus ta ööl vastu tänast teatas: „Ma kuulsin just Põhja-Korea välisministri kõnet ÜROs. Kui ta vahendab väikese raketimehe mõtteid, ei ole neid enam kauaks.“

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017