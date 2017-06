Trump plaanib Mehhiko piirile energiat tootvat päikesemüüri: mida kõrgem, seda väärtuslikum

USA president Donald Trump esines kohaliku aja järgi kolmapäeva õhtul Iowa osariigis valmiskampaania stiilis üritusel, kus rääkis sisserändealastest ideedest ja Mehhiko piirile kavandatavast „päikesemüürist“.

Trump tegi teatavaks kavatsuse võtta vastu seadus, mis jätaks sisserändajad vähemalt viieks aastaks ilma õigusest toetusi taotleda, vahendab ABC News.

USA immigratsiooniseadus ei luba aga juba praegu enamikul sisserändajatel, kes sisenevad riiki immigrandiviisaga, föderaaltoetusi esimese viie aasta jooksul taotleda. ABC News märgib, et jääb ebaselgeks, kuidas erineb Trumpi ettepanek praegu kehtivast korrast.

Sisserändega seoses paljastas Trump ka oma plaanid USA-Mehhiko piirimüüri kohta.

„Me mõtleme müüri ehitamisest päikesemüürina,“ ütles Trump. „Nii et see loob energiat. Ja maksab enda eest. Ja sel viisil peab Mehhiko maksma palju vähem raha. Ja see on hea. Õigus? Kas see on hea? Te olete ka esimene seltskond, kellele ma olen seda rääkinud. See on mõttekas. Vaatame. Me töötame seda välja. Päikesepatareidega müüripaneelid. Mõelge selle peale, mida kõrgemale see ulatub, seda väärtuslikum see on. Päris hea kujutlusvõime, õigus? Minu idee. Meil on hea käik. See on üks kohti, kus päikeseenergia tõesti töötab. Vapustava päikese ja kuumuse käes. Vaatame, mis juhtub.“

Trump kommenteeris ka kaubandusminister Wilbur Rossi viibimist üritusel, märkides, et tahab, et tema administratsioonis oleksid majandusasjades võimupositsioonidel rikkad, mitte vaesed inimesed.

„Need on inimesed, kes on suurepärased, hiilgavad ärimõtlejad,“ ütles Trump. „See on see, mida me vajame. See on see, mis meil peab olema. Nii ei kasuta maailm meid ära. Me saa lubada, et maailm meid rohkem ära kasutaks. Ma armastan kõiki inimesi. Olgu rikkad või vaesed. Aga nendesse konkreetsetesse positsioonidesse ma lihtsalt ei taha vaest inimest. Kas see on arusaadav? Kui te nõuate, teen ma seda, aga mulle meeldib rohkem nii.“