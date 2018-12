Trump plaanib hakata ka Afganistanist vägesid välja tooma

Wall Street Journal kirjutas eile esimesena, et lähinädalatel plaanitakse koju tuua umbes 7000 sõdurit ehk pool allesjäänud 14 000-liikmelisest kontingendist. Trump tahab järk-järgult koju tuua kõik üksused. Lehega vestelnud Pentagoni ametnik märkis, et see võtaks aega vähemalt 17 kuud.

Araabia Ühendemiraatides toimusid nädala alguses kõnelused Talibani ja USA vahel, kus osalesid ka Saudi Araabia ja Pakistani esindajad. USA erisaadik Zalmay Khalilzad ütles eile Kabulis, et kaks päeva kestnud kõnelustel tehti edusamme, kuid paraku keelduvat Taliban sinna kaasamast Afganistani ametlikku valitsust. „Nad ütlesid meile, et nad tahavad kõigepealt rääkida julgeolekuküsimustest ja seejärel rääkida Afganistani poolega poliitilistest küsimustest,” ütles Khalilzad.

Araabia riigid tegid mõlemale poolele ettepaneku sõlmida edasisteks kõnelusteks kolmekuune relvarahu, lisas erisaadik. Talibani esindajad ütlesid, et peavad konsulteerima liikumise juhtkonnaga, kuna relvarahu sõlmimiseks pole neile volitust antud.

Khalilzadi sõnul on Talibani peamine nõudmine ehk „punane joon” USA vägede väljaviimine, USA aga nõuab tagatist, et Afganistanist ei saa USA-d ründavate terroristide kaitseala.

Erisaadik andis kommentaarid enne, kui USA meedia vägede väljatõmbamisest teatas.