Trump: piirimüüri ehitamine algab kuude jooksul ja Mehhiko maksab

USA president Donald Trump ütles oma esimeses teleintervjuus pärast ametisse vannutamist ABC Newsile, et piirimüüri ehitamise eest maksab Mehhiko ning läbirääkimised naaberriikide vahel algavad „suhteliselt varsti“.

„Lõpuks tuleb see sellest, mis toimub Mehhikoga … ja Mehhiko maksab meile mingis vormis tagasi, mida ma olen alati öelnud,“ teatas Trump.

Intervjuu käigus kinnitas Trump, et Mehhiko maksab USA-le tagasi „100 protsenti“.

Trumpi sõnul kasutatakse piirimüüri ehitamise alustamiseks USA maksumaksja dollareid, kuid sellele järgneb tagasimakse.

„Kõik, mis on, on see, et meile makstakse tagasi hiljem mis iganes tehingust, mille me Mehhikost saame,“ ütles Trump. „Ma lihtsalt räägin teile, et makse tuleb. See on mingis vormis, võib-olla keerulises vormis. Mida ma teen, on hea Ühendriikidele. See saab olema hea ka Mehhikole. Me tahame väga stabiilset, väga tugevat Mehhikot.“

Küsimusele piirimüüri ehituse alguse kohta vastas Trump, et see juhtub kuude jooksul.

„Niipea, kui me saame, niipea, kui me saame seda füüsiliselt teha,“ lausus Trump. „Ma ütleksin kuude jooksul, jah. Ma ütleksin kuude jooksul – kindlasti kavandamine algab viivitamatult.“

Tunde pärast intervjuu andmist ABC Newsile andis Trump välja kaks täidesaatvat korraldust, millest üks oli volituste andmine piirimüüri ehitamiseks. Sisejulgeolekuministrile antakse korraldus astuda kõik vajalikud sammud füüsilise müüri koheseks kavandamiseks, konstrueerimiseks ja ehitamiseks lõunapiirile. Agentuuride ja ministeeriumide juhid peavad tuvastama ja kvantitatiivselt määratlema kõik Mehhiko valitsusele antava otsese või kaudse föderaalabi või -toetuse allikad. Täpsemalt ei selgitata, kuidas need makseallikad seostatakse müüri rahastamisega.

Trumpi sõnul säästavad need tema korraldused „tuhandeid elusid, miljoneid töökohti ning miljardeid ja miljardeid dollareid“.