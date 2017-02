Trump: pärisin segaduse, aga minu administratsioon töötab nagu hästi häälestatud masin

USA president Donald Trump valas neljapäeval pressikonverentsil välja oma vimma uudistemeedia, luurekogukonna ja halvustajate vastu, kuulutades, et ta on pärinud segaduse, ning kinnitades, et tema administratsioon töötab nagu hästi häälestatud masin.

„Ausalt öeldes pärisin ma segaduse,“ ütles Trump pressikonverentsil, mis kestis üle tunni, vahendab Washington Post. „See on segadus. Kodus ja välismaal, segadus. Töökohad voolavad maalt välja.“

Mõni hetk hiljem näis aga Trump tunnistavat laialt levinud teateid turbulentsidest ja murrangutest, mis lähtuvad Valge Maja läänetiivast, kuid väitis samas, et Valge Maja, mida on häirinud personali sisevõitlused, palju kära tekitanud sissesõidukeeld, valesid sisaldanud avaldused ja müriaad lekkeid, töötab sujuvalt.

„Ma panen teleka käima, teen lahti ajalehed ja ma näen lugusid kaosest – kaosest,“ ütles Trump. „Ometi on asi otse vastupidine. See administratsioon töötab nagu hästi häälestatud masin, vaatamata sellele, et minu kabinetti ei kiideta heaks.“

Sidemete pärast Venemaaga tagasi astunud rahvusliku julgeoleku nõunikku Michael Flynni Trump kaitses ning ütles, et ta ei teinud midagi valesti, kui Venemaa suursaadikuga suhtles.

Flynni viga oli Trumpi sõnul valitsuse liikmete, sealhulgas asepresident Mike Pence’i eksitamine, mistõttu nõudis Trump lõpuks tema tagasiastumist.

„Ta ei rääkinud Ühendriikide asepresidendile fakte,“ ütles Trump. „Ja siis ta ei mäletanud. Ja see ei olnud minu jaoks lihtsalt vastuvõetav.“

Trump ütles selgelt, et tema arvates ei ole mingi probleem, et Flynn arutas president Obama kehtestatud sanktsioone Venemaa suursaadikuga isegi siis, kui Trump ei olnud tal otseselt käskinud seda teha. Trumpi sõnul oligi välisriikide ametiisikutega suhtlemine Flynni töö.

„Ei, ma ei suunanud teda, aga ma oleksin teda suunanud, kui ta poleks seda teinud,“ ütles Trump.

Trumpilt küsiti mitu korda, kas tema kampaaniameeskonnal oli Venemaaga kontakte, ning ta muutus turtsakaks, kui ajakirjanikud nõudsid jah või ei vastust.

Trump ütles, et temal kindlasti ei olnud ja ta ei tea sellistest kontaktidest kampaania ajal.

„Ma võin teile öelda, rääkides endast, ma ei võlgne Venemaale midagi,“ ütles Trump. „Mul ei ole Venemaal mingeid laene. Mul ei ole Venemaal mingeid tehinguid. President Putin helistas mulle väga kenasti, et õnnitleda mind valimiste võidu puhul. Siis helistas ta mulle äärmiselt kenasti, et õnnitleda mind inauguratsiooni puhul, mis oli vägev. Aga nii tegid paljud teised riigijuhid, peaaegu kõik teised riigijuhid peaaegu kõigist teistest riikidest. Nii et see on see ulatus.“

Trump kasutas küsimusi ka selleks, et kinnitada, et USA huve teeniksid hästi paremad suhted Venemaaga, ning oma demokraadist oponendi Hillary Clintoni pilkamiseks tema katse eest USA-Vene suhted „taaskäivitada“, kui ta oli välisminister.

Trump viitas „lollakale plastmassist nupule, mis pani meid kõiki välja nägema nagu jobud“, mille Clinton kinkis omal ajal Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile.

Pressikonverents kuulutati välja selleks, et Trump saaks teatavaks teha oma uue kandidaadi tööministri ametikohale Alexander Acosta, kes oleks esimene latiino Trumpi kabinetis.

Selle asemel oli see suuline variant Trumpi varahommikustest Twitteri-sõnumitest, millest on saanud suure osa Washingtoni äratuskell. Trump ründas kõike alates „ebaseaduslike sisserändajate vägivallast“ kuni „kuritegelike leketeni“ luurekogukonnas.

Trump teatas, et läheb „ebaausast meediast“ mööda ja räägib otse Ameerika rahvaga sellest, millist „uskumatut edu“ tema administratsioon saavutanud on.

„Meedia püüab meie administratsiooni rünnata, sest nad teavad, et me järgime oma lubadusi, ja nad ei ole selle üle õnnelikud mis iganes põhjusel,“ ütles Trump.

Trump sarjas korduvalt „valeuudistemeediat“, mille ülendas (või alandas) ühel hetkel „väga valede uudiste meediaks“, kuulutades samas oma kahtlasi väiteid ja valeuudiseid.

Kui Trumpilt küsiti tema ebaõige väite kohta, et ta sai valijameeste kogu hääletusel suurima võidu pärast president Ronald Reaganit, süüdistas Trump vigaseid fakte.

„Mulle anti selline informatsioon,“ ütles Trump. „No ma ei tea, mulle anti selline informatsioon.“

Pressikonverentsi jooksul suhtus Trump meediasse vaheldumisi põlguse ja mängulisema tooniga.

Ühel hetkel väitis ta, et naudib olukorda. „Ma ei lärma ega märatse, ma armastan seda,“ ütles Trump. „Ma veedan seda tehes lõbusalt aega.“

„Ma võitsin pressikonverentside ja ilmselt kõnedega,“ kinnitas Trump kohale tulnud ajakirjanikele. „Kindlasti ei võitnud ma sellega, et rahvas teid kuulas, inimesed.“