Trump: pane ennast valmis, Venemaa, meie raketid tulevad!

USA president Donald Trump vastas Venemaa lubadusele tulistada alla kõik Süüriasse lastud raketid.

„Venemaa lubab tulistada alla igasugused ja kõik Süüriasse lastud raketid. Pane ennast valmis, Venemaa, sest nad tulevad, kenad ja uued ja „nutikad”! Te ei peaks olema partnerid Gaasiga Tapva Loomaga, kes tapab oma rahvast ja naudib seda!” kirjutas Trump Twitteris.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

„Meie suhted Venemaaga on praegu halvemad, kui on kunagi olnud ja see hõlmab ka külma sõda. Selleks ei ole põhjust. Venemaa vajab meie abi oma majanduse juures, mida oleks väga kerge teha, ja me vajame kõigi riikide koostööd. Peatage võidurelvastumine?” lisas Trump veidi hiljem.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Venemaa suursaadik Liibanonis Aleksandr Zassõpkin hoiatas varem, et kõik Süüriasse lastud USA raketid tulistatakse alla ja võetakse sihikule nende väljalaskmiskohad.

"Kui on rünnak ameeriklaste poolt, viitame me president Putini ja kindralstaabi ülema avaldustele, et raketid tulistatakse alla ja isegi allikad, kust need raketid välja lasti," ütles Zassõpkin rühmituse Hizbollah telekanalile Al-Manar.