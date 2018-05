Trump palkas "Venemaa nõiajahi" vastu Bill Clintonit tagandamise eest kaitsnud advokaadi

USA president Donald Trump palkas eile Washingtoni advokaadi Emmet Floodi, kes esindas endist presidenti Bill Clintonit viimase tagandamisprotsessi ajal, mis näitab, et Valge Maja ei näe kiiret lõppu oma õiguslikele probleemidele ja valmistub võitluslikuks suhteks uue kongressiga pärast vahevalimisi.

Flood asendab Ty Cobbi, kes veenis Trumpi tegema koostööd Venemaa USA valimistesse sekkumist uuriva eriprokurör Robert Muelleriga. Cobb kinnitas presidendile, et nii toimimine viib juurdluse kiire lõpuni, vahendab New York Times.

Seda aga ei juhtunud ning juristide sõnul on ebatõenäoline, et Mueller lõpetaks oma juurdluse lähimal ajal. Trumpi nõunikud näevad silmapiiril hädaohtu: kui demokraadid saavad esindajatekoja oma kontrolli alla, on neil võim esitada kutseid ülekuulamistele või isegi kokku kutsuda tagandamiskuulamisi.