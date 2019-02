Trump ostis Valgesse Majja tehnika viimase sõna järgi golfisimulaatori

Tehnika viimase sõna järgi ehitatud simulaator võimaldab mängijatel lüüa palli vastu suurt videoekraani, kuhu kuvatakse maailma erinevate golfiradade pilt.

„President asendas vana süsteemi, mis seal olemas oli,” ütles üks Valge Maja ametnik. „Ta maksis uue eest, sealhulgas ülespanemise eest, isiklikult. Ta ei ole seda pärast ülespanemist kasutanud.”

Allikas kinnitas NBC Newsile, et president Barack Obamal oli vanem ja vähem arenenud golfisimulaator.

Washington Post märkis, et kolmel Trumpi 16 golfirajast on Taani firma TrackMan Golf simulaatorid ja süsteem maksab 49 995 dollarit. Simulaatorid pakuvad „hüperrealistlikke 3D radasid, mis tekitavad tunde, et oled päris rajal”, öeldakse firma veebilehel.

Valge Maja aias on olemas väike golfiväljak, mille lasi rajada president Dwight Eisenhower 1954. aastal.

Trump on pidev golfimängija, kes kurtis Twitteris korduvalt Obama golfimängimise üle, kui viimane president oli. Alates ametisse astumisest on aga Trump NBC Newsi analüüsi järgi ise oma golfiradasid külastanud 168 korda. Pole teada, kas ta on ka iga kord golfi mänginud.

Can you believe that,with all of the problems and difficulties facing the U.S., President Obama spent the day playing golf.Worse than Carter — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2014

„Ma hakkan teie heaks tööle,” ütles Trump valimiskampaania ajal. „Mul ei hakka golfi mängimiseks aega olema.”