Trump õnnitles orkaani räsitud Puerto Ricot „tõelisest katastroofist“ pääsemise puhul ja ülistas enda antud abi

USA president Donald Trump külastas teisipäeval orkaanis kannatada saanud Puerto Ricot, kus pisendas sealse katastroofi ulatust ja kiitis oma administratsiooni tegevust abi andmisel, vaatamata teravale kriitikale selle aadressil.

Trump õnnitles Puerto Ricot „tõelise katastroofi nagu Katrina“ suuremast hukkunute arvust pääsemise puhul ja ülistas oma administratsiooni abitegevust, mainimata teravat kriitikat, mida föderaalvalitsuse reageering on esile kutsunud, vahendab Associated Press.

Abijagamiskeskuses loopis trump inimestele paberkäterättide rulle.

Trump nimetas Puerto Rico tormist toibumust „ei milleksi vähemaks kui imeks“. See hinnang on aga täielikus vastuolus kohapeal valitseva meeleheitega, sest paljudel väljaspool pealinna San Juani on endiselt raske leida puhast vett ja toitu. Puerto Rico kuberner ütles teisipäeva õhtul, et ametlik ohvrite arv on tõusnud 34-ni.

Trump lubas küll saarele igasugust abi, kuid lisas kergel toonil, et õnnetus on „meie eelarve veidi nässu keeranud“.

Puerto Ricolt koju lennates ütles Trump, et tegemist oli „vinge“ visiidiga, ning saare elanikud „on nii tänulikud selle eest, mis me oleme teinud“.

Trump kuulutas ajakirjanikele, et kuulis visiidi käigus „ainult aitähhe“ ja et tal oli au Puerto Ricos aega veeta.