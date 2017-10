Trump õnnitles Hiina presidenti „erakordse ülendamise” puhul

Räägiti ka Põhja-Koreast ja kaubandusest, teatas Trump Twitteris, vahendab Reuters.

„Rääkisin Hiina presidendi Xi’ga, et õnnitleda teda tema erakordse ülendamise puhul. Samuti arutasime Põhja-Koread ja kaubandust, kaht väga tähtsat teemat!” kirjutas Trump.

Spoke to President Xi of China to congratulate him on his extraordinary elevation. Also discussed NoKo & trade, two very important subjects!