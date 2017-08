Trump on mitme vabariiklasest senaatoriga Venemaa pärast tülli läinud

USA president Donald Trump valas seoses Venemaaga seotud asjadega eraviisiliselt välja oma viha vähemalt kahe vabariiklasest senaatori peale. Lisaks sellele on avalikult sarjanud Mitch McConnellit, John McCaini ja Jeff Flake’i, teatab Politico.

Trump väljendas pahameelt Venemaale sanktsioonide kehtestamise seaduseelnõu üle ja tahtis veenda senati väliskomitee esimeest, vabariiklast Bob Corkerit, et see ei ole hea poliitika, teatasid kolm asjaga kursis olevat inimest Politicole. Trump väitis, et seadus on põhiseadusevastane ja kahjustaks tema presidentuuri. Allikate teatel jäi Corker järeleandmatuks ning ütles Trumpile, et eelnõu võetakse mõlemas kojas vastu mõlema partei toetusel.

„Ta oli selgelt frustreerunud,“ ütles üks allikas Trumpi telefonikõne kohta Corkerile varem sel kuul. Eelnõu võeti kongressis vastu pea olematu vastuseisuga ja Trump kirjutas sellele hambaid kiristades alla.

Trumpi viha väljavalamine senaatorite peale peegeldab allikate sõnul tema pahameelt selle üle, et kaasvabariiklased astuvad samme, mis võivad teda kahjustada. Trump kurtis Venemaa-vastaste sanktsioonide üle ka varem sel kuul aset leidnud telefonikõnes McConnellile, mis läks üle karjumiseks.

„Näib, et ta on kogu aeg keskendunud Venemaale,“ kommenteeris üks vabariiklaste kõrgetasemeline abi.

Alates Valgesse Majja tööle tulemisest on uus personaliülem John Kelly püüdnud Trumpi plaaniväliseid suhtlemisi seadusandjatega piirata, teatasid administratsiooni ametnikud. Trumpil on olnud kombeks paluda Valge Maja assistendilt Madeleine Westerhoutilt enese senaatoritega telefoni teel ühendamist kohe, kui ta on näinud neid televisioonis millestki rääkimas.

Kelly on nõudnud, et Valge Maja abid, näiteks seadusandlike küsimuste juht Marc Short oleks nende telefonikõnede ajal Trumpi kõrval ning et Trumpile antaks eelnevalt vastavast teemast ülevaade.

Trumpi nõudmine rahastada tema ammu lubatud USA-Mehhiko piirimüüri tõotab suhteid senati vabariiklastega veelgi pingestada. Viimased peavad kokku saama vähemalt kaheksa demokraadi häält, et säilitada valitsuse rahastamine pärast 30. septembrit. McConnelli aitamine selles väljakutses ei näi Trumpi huvitavat, sest ta kuulutas teisipäeva õhtul Phoenixis: „Kui me ka peame valitsuse kinni panema, ehitame me selle müüri.“

Igasugune müüri rahastamine on senati demokraatide jaoks kindlasti otsustav küsimus. Demokraadid kutsuvad McConnellit ja teisi vabariiklasi presidendi ähvardust eirama.

Mitmed senati vabariiklased suhtuvad Trumpi müüriplaanidesse külmalt. 15 miljardi dollari suuruse eelarvega piirijulgeoleku seaduseelnõus rõhutatakse „nutikat, mitmekihilist infrastruktuuri“, mitte aga presidendi pakutud füüsilist barjääri.