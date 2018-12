Trump oma välisministrist: ta on „loll nagu lauajalg“ ja „laisk nagu loom“

Trumpi vihapuhang tuli päev pärast seda, kui endine välisminister andis esimese avaliku usutluse pärast selgitusteta vallandamist nelja kuu eest, öeldes, et president on üsna „disiplineerimatu mees“, kellele ei meeldi lugeda, vahendab uudistekanal Daily Beast.

Tillerson avaldas intervjuus veteranajakirjanik Bob Schiefferile arvamust, et tema kehv läbisaamine riigipeaga tuleneb asjaolust, et „meie stiil on täiesti erinev“ ja „meil puudus ühine väärtussüsteem“.

„Mul tuli talle ütelda, hästi härra president, ma mõistan, mida te teha tahate, aga te ei saa seda sel viisil teha, sest see rikub seadust, see rikub lepingut,“ meenutas endine välisminister. „Ja see tekitas temas tõelist frustratsiooni.“

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!