Trump oli taas sunnitud vastumeelselt kinnitama Iraani tuumaleppest kinnipidamist

USA president Donald Trump nõustus esmaspäeval tunnistama, et Iraan peab tema teravalt kritiseeritud tuumakokkuleppest kinni, kuid ta tegi seda alles pärast tunde kestnud vaidlust oma rahvusliku julgeoleku nõunikega.

Trump on president Barack Obama sõlmitud kokkuleppe hukka mõistnud kui ohtliku kapituleerimise Iraani ees, kuid oma ametis oldud kuue kuu jooksul ei ole Trump kokkulepet siiski tühistanud. Esmaspäevane otsus oli teine kord, kui Trumpi administratsioon kinnitab Iraani kokkuleppest kinnipidamist. Abide sõnul ütles pettunud Trump oma julgeolekumeeskonnale, et ei jää seda lõpuni tegema, kirjutab New York Times.

Administratsiooni ametnikud tegid Iraani kokkuleppest kinnipidamise kinnitamise teatavaks esmaspäeva õhtul, rõhutades samas, et järelevalvet kokkuleppe täitmise üle kavatsetakse karmistada, kehtestada Iraanile uued sanktsioonid terrorismi toetamise ja muu destabiliseeriva tegevuse eest ning pidada Euroopa partneritega läbirääkimisi laiema strateegia üle Teheranile surve avaldamiseks. Abide sõnul nõudis Trump sellist tegevust, enne kui nõustus oma julgeolekumeeskonna soovitustega.

Seaduse järgi peab USA administratsiooni teavitama kongressi iga 90 päeva järel, kas Iraan peab kokkuleppest kinni. Esmaspäeval täituski järjekordne 90 päeva.