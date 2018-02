Trump: oli nii palju märke, et Florida tulistaja oli vaimse häirega, sellest peab alati võime teavitama

USA president Donald Trump võttis Twitteris sõna Florida koolitulistamise teemal ja kirjutas, et naabrid ja klassikaaslased oleksid pidanud temast võimudele teada andma.

„Nii palju märke, et Florida tulistaja oli vaimse häirega, isegi halva ja ettearvamatu käitumise pärast koolist välja visatud. Naabrid ja klassikaaslased teadsid, et ta oli suur probleem. Peab alati sellistest juhtumitest võimudele teatama, ikka ja jälle!” kirjutas Trump.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2018

Kohe pärast tulistamist oli Trump postitanud Twitterisse ka oma kaastundeavalduse.

„Minu palved ja kaastundeavaldused kohutava Florida tulistamise ohvrite perekondadele. Ükski laps, õpetaja ega keegi teine ei peaks ennast Ameerika koolis ebaturvalisena tundma,” kirjutas Trump.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018

„Rääkisin just kuberner Rick Scottiga. Teeme kohutava Florida koolitulistamise asjus tihedat koostööd korrakaitsega.”