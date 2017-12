Trump õigustas oma eksnõuniku „legaalset“ suhtlust venelastega

USA president Donald Trump avaldas laupäeval arvamust, et tema endine rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn, kes olla valmis tunnistama administratsiooni vastu, käitus täiesti seaduspäraselt.

Trump säutsus oma Twitteri kontol, et tal tuli Michael Flynn vallandada, sest ta valetas Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) ja asepresident Mike Pence’ile, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Õigusekspertide sõnul paistis Trumpi kommentaar viitavat, et president oli juba teadlik, et Flynn valetas FBIle, kui ta palus FBI direktoril oma endise nõuniku uurimine lõpetada. Trumpi säutsust jäi siiski segaseks, millal president millestki teada sai.

Nende sõnul oleks presidendi jaoks probleem, kui tuleks välja, et ta teadis Flynni valedest juba ajal, mil ta survestas korduvalt toonast Föderaalse Juurdlusbüroo direktorit nõuniku uurimist lõpetama, sest see kujutaks endast kuritegu ja läheks õigusemõistmise takistamise paragrahvi alla.

„Ma pidin Flynni vallandama, sest ta valetas asepresidendile ja FBIle. Ta tunnistas end neis valedes süüdi,“ säutsus president, väisates New Yorki. „Kahju küll, sest tema tegevused üleminekuperioodil olid seaduspärased. Varjata ei olnud seal midagi!“

Ajakirjanikele ütles ta hommikul enne New Yorki lendamist, et neil „ei olnud venelastega mingit kokkumängu“. „Absoluutselt mitte mingisugust kokkumängu ei ole, nagu näha, mille üle meil on väga hea meel,“ lausus Trump.

Michael Flynn murdus sel nädalal „tohutu surve all“ ja andis nõusoleku tunnistada riigijuhi ja tema administratsiooni vastu. Ta tunnistas reedel, et valetas sihilikult ja teadlikult FBI-le suhtluse kohta venelastega, sh nende suursaadiku Sergei Kisljakiga, mis on USA seaduste kohaselt föderaalkuritegu, mille eest võidakse karistada kuni viieaastase vangistusega.

Ta andis väidetavalt nõusoleku föderaalkohtu ees tunnistada, et kampaania kõrge ametnik Jared Kushner käskis tal valimiste eel ja president Trump isiklikult enne ametisse astumist venelastega kontakteeruda.

Flynn tegutses kampaania palvel ja võttis Kisljakiga ühendust pärast seda, kui president Barack Obama teatas venelastele valimistesse sekkumise eest sanktsioonide kehtestamisest. Ta palus venelastel meetmetele mitte reageerida.

Trump ise aga palus Flynnil vahetult enne ametisse astumist venelastega kontakteeruda: seda eesmärgiga jõuda nendega paremate suheteni ja asuda koos võitlusesse Islamiriigiga.

Michael Flynn oli 20. jaanuarist 13. veebruarini USA riiklik julgeolekunõunik. Ta vabastati ametist pärast seda, kui ajakirjandus suutis paljastada, et ta valetas Venemaa suursaadikuga toimunud kohtumiste teemal.