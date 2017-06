Trump: Obama ei teinud midagi Venemaa valimistesse sekkumise vastu

USA president Donald Trump kritiseeris oma eelkäija Barack Obama reageeringut Venemaa katsetele sekkuda 2016. aasta presidendivalimistesse.

„Noh, ma just kuulsin täna esimest korda, et Obama teadis Venemaa kohta kaua aega enne valimisi ja ei teinud selle vastu midagi,“ ütles Trump intervjuus Fox Newsile, vahendab CNN. „Aga keegi ei taha sellest rääkida.“

„CIA andis talle informatsiooni Venemaa kohta kaua aega enne seda, kui nad isegi – enne valimisi,“ ütles Trump. „Ja ma vaevalt näen seda. See on hämmastav asi. Minu jaoks, teisisõnu, on küsimus, kui tal oli informatsioon, miks ta ei teinud midagi selle vastu? Ta oleks pidanud tegema midagi selle vastu. Aga te ei loe selle kohta. See on üsna kurb.“

Samal teemal avaldas Trump reede õhtul ja laupäeval mõtteid ka Twitteris.

Ajaleht Washington Post kirjutas varem reedel Obama administratsiooni katsetest Venemaa presidenti Vladimir Putinit karistada presidendivalimiste Trumpi kasuks kallutamise katsete eest, tsiteerides Obama administratsiooni endist ametnikku, kelle sõnul oli administratsioon „omamoodi lämbunud“.

Washington Posti teatel pani Luure Keskagentuuri (CIA) hinnang, et Putin oli otseselt seotud küberkampaaniaga USA presidendivalimiste häirimiseks ja diskrediteerimiseks Trumpi aitamiseks, Obama administratsiooni vaidlema kümnete võimaluste üle Venemaa heidutamiseks ja karistamiseks. Nende hulgas olid küberrünnakud Venemaa infrastruktuuri vastu, CIA kogutud materjali avaldamine, mis võiks Putinit häbistada, ning majandussanktsioonid, teatas Washington Post.

Enne valimisi andis Obama administratsioon Moskvale mitmeid hoiatusi, sealhulgas septembris otse Obamalt Putinile, teatas Washington Post. Lõpuks kiitis Obama heaks mõõdukad karistusmeetmed: diplomaatide väljasaatmise, kahe Venemaale kuulunud kompleksi sulgemine ja kitsalt suunatud majandussanktsioonid, mis olid suuresti sümboolsed. Küberrelvade istutamine Venemaa infrastruktuuri oli alles kavandamisjärgus, kui Obama ametist lahkus.

Kuigi mõned Obamale kõige lähemal seisnud isikud kaitsevad seda reageeringut, öeldes, et suve lõpuks oli juba liiga hilja takistada häkitud e-kirjade üleandmist WikiLeaksile ja teistele, väljendavad teised kahetsust, kirjutas Washington Post.