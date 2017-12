Trump nurises, et Hillary Clintonit ei saa trellide taha panna

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump avaldas reedel avalikul üritusel rahulolematust, et tema valimisteaegset rivaali ei ole võimalik trellide taha pista.

Trump avaldas reedesel üritusel avalikult toetust ahistamisskandaali sattunud Roy Moore'ile, kes pürgib senatisse Alabama vabariiklaste kandidaadina, vahendab uudisteagentuur AP.

Ühel hetkel hakkas publik aga karjuma Trumpi valimiste aegsetelt üritustelt tuntud loosunugit: „pistke ta (Clinton -toim) vangi!“

USA president ei jätnud oma toetajaskonna hüüetele reageerimata ja tõdes: „see ei käi nii lihtsalt. On ära tõestatud, et meil on ebaaus süsteem. See on seesmiselt haige süsteem.“