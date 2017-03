Trump nõunikul oli valimiste eel kontakt arvatava Vene häkkeriga

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi kampaanianõunik Roger Stone tunnistas reedel, et tal oli valimiste eel kontakt arvatava häkkeriga, kes tungis demokraatide arvutiserveritesse ja varastas sealt Hillary Clintoni kampaaniajuhi John Podesta e-kirju.

Trumpi kampaanianõunikul oli kontakt häkkeriga Guccifer 2.0, kelle all USA luurekogukonna hinnangul peidab ennast Venemaa luureorganisatsioon, vahendab uudistekanal The Hill.

„Meie vestlus oli täiesti süütutel teemadel,“ väitis Stone ajalehele The Washington Times, märkides, et ei teadnud toona häkkerite seotusest Venemaaga. „See oli nii pinnapealne, lühike ja banaalne, et läks mul meelest.“

Stone, kes kuulub ajalehe The Washington Post andmetel jätkuvalt riigipea lähiringi, ütles alles eelmisel nädalal, et tänasel riigipeal oli valimiskampaania ajal kontakt Wikileaksi asutaja Juliane Assange'iga.

Wikileaks asus vahetult enne valimisi Podesta häkitud e-kirju avaldama.

„Ta kasutas täiesti seaduslikku kanalit, et Assange'iga ühenduses olla,“ märkis Stone oma Twitteri kontol.

Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) uurib jätkuvalt Trumpi kampaaniameeskonna kontakte Venemaa valitsusametnikega presidendikampaania ajal. Ühtlasi on USA luure veendumusel, et korralduse tungida demokraatide arvutivõrku andis mullu Vene president Vladimir Putin.