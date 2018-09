Trump nõudis New York Timesilt anonüümse artikli autori väljaandmist

Sanders teatas, et artikli autor, keda nimetatakse administratsiooni kõrgeks ametnikuks, on valinud Ühendriikide kõigi reeglite järgi valitud presidendi petmise tema toetamise asemel. Sanders süüdistas autorit ka enese Ameerika rahva tahtest ettepoole seadmises, vahendab Associated Press.

Veel ütles Sanders, et New York Times peaks artikli avaldamise eest vabandust paluma.

Trump ise reageeris Twitteris.

„RIIGIREETMINE?” hüüatas Trump kõigepealt.

„Kas see niinimetatud „administratsiooni kõrge ametnik” on päriselt olemas või on see lihtsalt ebaõnnestunud New York Times järjekordse võltsallikaga? Kui see SELGROOTU anonüümne isik on tõesti olemas, peab Times ta riikliku julgeoleku kaalutlustel kohe valitsusele välja andma!” kirjutas Trump veidi hiljem.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!