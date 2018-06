Trump nõudis kirjas Norra peaministrile NATO 2% nõude täitmist

Trump tuletab kirjas meelde, et jaanuarikuisel kohtumisel rääkis Solberg Norrast kui suuruselt teisest riigikaitsele kulutajast inimese kohta pärast USA-d ja näiteks hävitajate F-35 ostmisest USA-st. Trumpi hinnangul on need head esimesed sammud.

„Ma mõistan riigisisest poliitilist survet, sest olen isegi kulutanud märkimisväärselt poliitilist kapitali meie oma riigikaitsekulutuste suurendamiseks. Muutub aga üha keerulisemaks õigustada Ameerika kodanikele, miks mõned riigid ei suuda jätkuvalt täita meie ühiseid kollektiivse julgeoleku kohustusi,” kirjutab Trump.

„Tippkohtumisel peame me tagama alliansi usutavuse, täites meie kokkulepitud kohustused. Seetõttu ootan ma Norralt tugevat taas kohustuste täitma asumist, et täita eesmärgid, milles me kõik kokku leppisime riigikaitsesse investeerimise lubaduses,” teatab Trump.