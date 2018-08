Trump nõudis justiitsministrilt Venemaa juurdluse kohest lõpetamist

„Antud olukord on kohutav ja justiitsminister Jeff Sessions peaks kohe peatama selle korrumpeerunud nõiajahi (venelastevastase juurdluse -toim), enne kui see mustab meie riiki veelgi enam,“ säutsus Trump. „[USA eriprokurör] Robert Mueller on täielikult [huvide] konfliktis, ja tema 17 vihast demokraati teevad räpast tööd, et Ameerikat häbistada.“

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018