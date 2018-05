Trump nõuab, et USA justiitsministeerium uuriks, kas ministeerium või FBI nuhkisid tema valimiskampaania järel

„Käesolevaga nõuan ma ja teen seda ametlikult homme, et justiitsministeerium uuriks, kas FBI/justiitsministeerium infiltreerusid või jälgisid Trumpi kampaaniat poliitilistel põhjustel ning kas selliseid nõudmisi või taotlusi esitasid inimesed Obama administratsioonist!” kirjutas Trump Twitteris.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!