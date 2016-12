Trump nimetas ÜRO-d lõbusa ajaveetmise klubiks

USA presidendiks valitud Donald Trump nimetas ÜRO-d pärast vaatamata tema survele see vetostada Iisraeli uusasunduste vastase resolutsiooni vastuvõtmist lõbusa ajaveetmise klubiks.

„Ühinenud Rahvastel on selline suur potentsiaal, aga praegu on see lihtsalt inimeste jaoks klubi, kus saadakse kokku, räägitakse ja veedetakse lõbusalt aega. Nii kurb!“ kirjutas Trump Twitteris.