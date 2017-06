Trump nimetas suursaadikuks NATO juures endise Texase senaatori

USA president Donald Trump nimetas Ühendriikide suursaadikuks NATO juures endise Texase senaatori Kay Bailey Hutchisoni.

Trumpil on NATO-ga keerulised suhted. Presidendikandidaadina nimetas ta NATO-t iganenuks, kuid on hiljem korduvalt kinnitanud, et enam nii ei arva.

Trump on kritiseerinud mitmeid Põhja-Atlandi bloki liikmeid ebapiisava panustamise eest kaitsesse. Mais Brüsselis toimunud tippkohtumisel kurtis Trump, et liitlased on Ühendriikide rahvast ja maksumaksjaid alt vedanud.

Vabariiklane Hutchison teenis senatis 20 aastat kuniks ta otsustas 2012. aastal enam mitte kandideerida, kirjutab Politico.

Ta oli esimene Texase senaator, kelle poolt valijad andsid üle nelja miljoni hääle.

Hutchisoni nimetamise saadikuks peab heaks kiitma kongress.