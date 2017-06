Trump nimetas naissaatejuhti madala IQ-ga näolõikusest veritsenud hulluks

USA president Donald Trump kommenteeris neljapäeval Twitteris telekanali MSNBC saate „Morning Joe“ saatejuhi Mika Brzezinski välimust ja intellekti, kutsudes esile hukkamõistu erakonnakaaslaste hulgas ja demonstreerides taas oma suhtumist naistesse.

Trump nimetas Brzezinskit „madala IQ-ga hulluks Mikaks“ ning väitis, et naine „veritses rängalt näolõikusest“ seltskondlikul kohtumisel Trumpi Florida kuurordis vana-aastaõhtul, vahendab New York Times.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

"Ma kuulsin, et viletsa reitinguga @Morning_Joe räägib minust halvasti (ärge enam vaadake). Siis kuidas oli võimalik, et madala IQ-ga Hull Mika koos Psühho Joe'ga tulid vana-aastaõhtu paiku 3 ööks Mar-a-Lagosse ja nõudsid, et saaksid minuga liituda. Ta veritses rängalt näolõikusest. Ma ütlesin ei!"

Valge Maja ei selgitanud, mis selle vihapurske esile kutsus, kuid pressiesindaja ütles, et Brzezinski oli peapesu ära teeninud oma saate karmide seisukohtade tõttu Trumpi suhtes.

Trump on viimased viis kuud Twitteris sugude teemal suhteliselt vait olnud, kuid tõi nüüd taas esile oma poliitilise haavatavuse: naiste alandamise nende ea, välimuse ja vaimsete võimete pärast.

„Minu esimene reaktsioon oli, et see lihtsalt peab lõppema, ja see heidutas mind, sest ma olin lootnud, et isiklikud, ad hominem rünnakud on selja taha jäetud, et me oleme sellest möödas,“ kommenteeris mõõdukas vabariiklasest senaator Susan Collins, kes on võtmetähtsusega eelmise presidendi Barack Obama tervishoiuseaduse tühistamise saavutamisel.

„Ma ei arva, et see mõjutaks otseselt läbirääkimisi tervishoiueelnõu üle, aga see on ebaväärikas – see on allapoole Ühendriikide presidendi taset ja lihtsalt nii vastu sellele viisile, kuidas me ootame presidenti tegutsevat,“ lisas Collins. „Inimesed võivad öelda asju kampaania ajal, aga see on teistmoodi, kui sa saad riigiametnikuks. Ma ei näe tingimata, et see õõnestaks tema võimet seaduse üle läbirääkimisi pidada, aga ma näen seda piinlikuna meie riigi jaoks.“

Mitmed vabariiklased väljendasid samu tundeid. Senaator Lisa Murkowski Alaskast, kellel on samuti tähtis hääl tervishoiuseaduse asjus ja otsus tegemata, kirjutas Twitteris: „Lõpeta see! Presidendi platvormi tuleks kasutada enamaks kui inimeste mahategemiseks.“

Nebraska vabariiklasest senaator Ben Sasse, kes oli omal ajal Trumpi presidendikandidaadiks nimetamise vastu, kirjutas Twitteris, et sellised kommentaarid ei ole normaalsed ja on allpool presidendiameti väärikust.

„Loomulikult ei pea ma seda sobivaks kommentaariks,“ oli sunnitud pressikonverentsil tunnistama ka esindajatekoja vabariiklasest spiiker Paul Ryan, kes aga siis ütles, et tahab rääkida millestki muust.

Esindajatekoja demokraatide juht Nancy Pelosi nõudis vabandust, nimetades Trumpi säutsu seksistlikuks, rünnakuks pressivabaduse vastu ja solvanguks kõigile naistele.

Vasakule kalduva MSNBC saatest „Morning Joe“ on saanud vihase Trumpi-vastase kriitika foorum. Üks presidendi nõunik süüdistas saatejuhte püüdes administratsiooni hävitada.