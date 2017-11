Trump nimetas Kim Jong-uni „lühikeseks ja paksuks“

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump jätkas solvangute pildumist, nimetades Põhja-Korea valitsejat Kim Jong-uni „lühikeseks ja paksuks“.

„Miks solvab Kim Jong-un mind vanaks nimetades, kui mina ei nimeta teda MITTE KUNAGI lühikeseks ja paksuks?“ säutus Trump oma Twitteri kontol. „Oh, ma püüan nii väga temaga (Kimiga –toim) sõbraks saada, aga võibolla ühel päeval see siiski juhtub,“ lisas ta.

Vahetult enne sellise avalduse tegemist, kelkis president Trump Vietnami väisates, et ta on „äärmiselt hea lepitaja ja vahemees“, vahendab uudistekanal BBC.

„Kui mul on võimalik lepitaja või vahemees olla, andke mulle teada,“ ütles Trump kohtumisel oma Vietnami ametivenna Tran Dai Quangiga.

Trumpiga Aasia ringreisil kaasas olevad ajakirjanikud uurisid riigipealt, kas ta oleks ka tegelikult nõus Kim Jong-uniga kohtuma ja sõbrustama, mille peale Trump vastas: „Oleks imelik, kui see juhtuks, aga kindlasti on see võimalik. Kui see juhtuks, oleks hea.“